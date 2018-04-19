Еще 1 млрд тенге необходим для земель под индивидуальное жилищное строительство
Изъятие земель для госнужд потребует выделения 180 млрд тенге из бюджета
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Государству потребуется 180 млрд тенге для изъятия земель под србственные нужды. Эти средства уже рассмотрены республиканской бюджетной комиссией и будут заложены в республиканский бюждет по мере необходимости, сообщил в четерг во время пленарного заседания сената вице-премьер, министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев.

«Общие положения и принципы изъятия земель для госнужд четко регламентированы существующим законом о госимуществе и земельным кодексом. Данным законопроектом дополняется исключительный случай принудительного отчуждения земель для госнужд для обеспечения потребностей земельными участками - для индивидуального жилищного строительства, и пастбищами - для содержания личного подворья сельского населения», - пояснил Шукеев, рассказывая о поправках в законодательство по вопросам земельных отношений.

По подсчетам министерства и акиматов, для обустройства пастбищ потребуется 27 млн. гектар земель, а для индивидуального жилищного строительства – около 173 тыс. гектар вокруг сельских населенных пунктов.

«Рассчитана минимальная и максимальная потребность. Если говорить о максимальных потребностях, то на изъятие этих земель для госнужд потребуется около 180 млрд тенге для пастбищ и около одного млрд тенге для обеспечения потребностей в ИЖС. Эти суммы рассмотрены республиканской бюджетной комиссией и было решено, что мы должны учитывать это в государственном бюджете, но выделять их по мере необходимости по запросам акиматов, вместе с маслихатами», - подчеркнул Шукеев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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