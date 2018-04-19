Изъятие земель для госнужд потребует выделения 180 млрд тенге из бюджета

Государству потребуется 180 млрд тенге для изъятия земель под србственные нужды. Эти средства уже рассмотрены республиканской бюджетной комиссией и будут заложены в республиканский бюждет по мере необходимости, сообщил в четерг во время пленарного заседания сената вице-премьер, министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев.

«Общие положения и принципы изъятия земель для госнужд четко регламентированы существующим законом о госимуществе и земельным кодексом. Данным законопроектом дополняется исключительный случай принудительного отчуждения земель для госнужд для обеспечения потребностей земельными участками - для индивидуального жилищного строительства, и пастбищами - для содержания личного подворья сельского населения», - пояснил Шукеев, рассказывая о поправках в законодательство по вопросам земельных отношений.

По подсчетам министерства и акиматов, для обустройства пастбищ потребуется 27 млн. гектар земель, а для индивидуального жилищного строительства – около 173 тыс. гектар вокруг сельских населенных пунктов.

«Рассчитана минимальная и максимальная потребность. Если говорить о максимальных потребностях, то на изъятие этих земель для госнужд потребуется около 180 млрд тенге для пастбищ и около одного млрд тенге для обеспечения потребностей в ИЖС. Эти суммы рассмотрены республиканской бюджетной комиссией и было решено, что мы должны учитывать это в государственном бюджете, но выделять их по мере необходимости по запросам акиматов, вместе с маслихатами», - подчеркнул Шукеев.