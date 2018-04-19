​Права банковских заёмщиков, объявляющих о банкротстве, планируют ограничить в Казахстане

Министерство финансов разработало поправки в законодательство по восстановлению платежеспособности физических лиц. Документ даст банковским заёмщикам право объявлять о банкротстве даже при наличии просроченной задолженности. Чтобы эта практика не стала повсеместной, разработчик намерен ограничить некоторые их права, например, возможность получать новые кредиты. В ближайшие дни документ будет внесён в правительство, а в июне – в парламент. Однако в силу он вступит только 1 января 2021 года.

По словам вице-министра финансов Каната Баедилова, сегодня основная кредиторская задолженность граждан приходится на банковские займы. «В среднем, порядка 1 млн. граждан имеют просроченную задолженность по банковским займам, либо имеют налоговую задолженность, либо в отношении них имеются неисполненные исполнительные листы», - привел он статистику, выступая в четверг в мажилисе.

Вице-министр отметил, что эти данные не позволяют определить потенциальное количество граждан, которые обратятся в уполномоченный орган для открытия процесса восстановления платежеспособности. Для этого законопроект предусматривает определенные критерии, на основании которых физическое лицо вправе обратиться в уполномоченный орган для открытия процесса. Основным критерием является тест на неплатежеспособность.

«Долг гражданина на дату подачи заявления должен превышать суммарный размер его активов, а обязательства не исполняются им свыше трех месяцев», - объяснил Баедилов. «Если должник имеет долг по банковскому займу, то до открытия процедуры он обязан обратиться в банк о пересмотре условий его кредитования. Иными словами, для того, чтобы применить процесс восстановления гражданину необходимо понимать, превышает ли его сумма просроченной задолженности стоимость имеющихся у него активов».

По данным экспертов Всемирного банка, в странах, где вводилась аналогичная процедура, количество поданных заявлений в первый год ее действия было незначительным по отношению к общему количеству населения. К примеру, в России в течение 2015 года подано всего лишь 32 тысячи заявлений, в Латвии – пять тысяч, в Эстонии - 304, в Литве - 156. Поэтому в Минфине предполагают, что в Казахстане в первый год обратится около двух тысяч граждан.

Как отметил Баедилов, процесс восстановления платежеспособности строится на плане и процедуре реализации имущества физлица, которой должно предшествовать решение суда. Процедура восстановления платежеспособности на основе плана – это договоренность должника с кредиторами о выплате долгов в течение пяти лет. План составляется финансовым администратором с учетом мнения должника и кредитора.

Проект закона предусматривает составление такого плана в течение трех месяцев, и он может быть составлен только если должник имеет регулярный доход. Более того, кредиторы обязаны предложить отсрочку или рассрочку выплаты долга, списание пени и штрафов, прощение части долга и прочие меры. А процедура реализации имущества будет применяться только при отсутствии у должника регулярного дохода, либо недостижения согласия должника и кредитора по условиям плана, либо неисполнение должником плана.

«Имущество физлица должника реализуется на торгах. Не подлежит продаже имущество, определенное законом «Об исполнительном производстве», как не подлежащее взысканию. Вырученные от продажи средства распределяются между кредиторами согласно очередности. Оставшиеся долги списываются по решению суда за исключением задолженности по алиментам, по возмещению ущерба причиненного жизни и здоровью человека», - также рассказал вице-министр.

Проект закона предусматривает и определенные обстоятельства, которые препятствуют освобождению гражданина от долгов. К примеру, когда должник предоставляет ложную информацию об имуществе, скрывает имущество, информацию о нем, препятствует её получению и т. д. При наличии одного из таких обстоятельств должник, лишившись имущества, «будет оставаться должен своим кредиторам, которые вправе продолжить требовать с него возмещения в порядке, установленном гражданским законодательством». В Минфине полагают, что такие последствия будут выступать «сдерживающим механизмом для должника, желающего списать свои долги».

Вместе с тем законопроект создаст барьеры для массового обращения должников за списанием своих долгов. В течение трёх лет они не смогут получать кредиты в банках второго уровня, выступать в качестве гаранта, созаемщика, залогодателя, регистрироваться в качестве ИП и открывать крестьянские хозяйства, осуществлять деятельность администратора, медиатора, нотариуса, оценщика, адвоката, аудитора и частного судебного исполнителя. Также уголовный кодекс будет дополнен положениями, которые предусматривают ответственность в случае фиктивного обращения граждан с заявлениями о банкротстве, чтобы избежать обязательств перед кредиторами.