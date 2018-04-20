В Казахстане на выходных ожидаются осадки

На выходных в Казахстане ожидается пасмурная погода, на западе и севере страны прогнозируют дожди. В южных областях дожди будут сопровождаться грозами и сильным порывистым ветром, сообщает РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, в субботу и воскресенье на западе, севере и востоке страны ожидаются дожди. В южных областях дожди будут сопровождаться грозами и сильным порывистым ветром. В северных областях ожидается дождь, временами мокрый снег и туман.

«По Северо-Казахстанской области 21 апреля объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемого ветра юго-западного направления 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с. В Петропавловске 21 апреля ожидается юго-западный ветер 15-20, порывы до 23 м/с», - говорится в сообщении.

В Алматы на выходных осадки не ожидаются, днем температура воздуха составит 18-20 градусов тепла, ночью - 4-6 градусов. В столице в субботу осадков не ожидается, днем - 16-18 градусов тепла, ночью - 5-7 градусов, в воскресенье ожидаются осадки, дождь с переходом в снег ночью. Температура днем будет доходить до 13-15 градусов, ночью - 7-9 тепла.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено в шести областях Казахстана.