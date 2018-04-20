Россия обвинила США в намеренном создании трудностей с выдачей виз пилотам «Аэрофлота»

«Мы разделяем ту обеспокоенность, которая была высказана МИДом. Очевидно, что объективных причин для затруднений с визовой деятельностью у американцев здесь нет, ибо все вот эти сокращения (сотрудников дипмиссий) – они никоим образом не касались консульской деятельности», – сказал Песков.

Также он полагает, что американская сторона целенаправленно создает трудности с выдачей виз российским пилотам. «Очевидно, что это, скажем так, преднамеренное создание трудностей, которое целиком и полностью лежит на совести наших американских коллег. Конечно, мы обеспокоены, мы не хотели бы такого развития событий», – добавил Песков.

Ранее министерство иностранных дел России выразило опасение, что из-за визовых проблем у экипажей «Аэрофлота» прямое авиасообщение между Россией и США может быть прекращено. «Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. "Аэрофлот", который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз», – говорится в сообщении министерства.