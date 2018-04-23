В Казахстане планируют дать право иностранным гражданам дистанционно открывать бизнес

Министерство иностранных дел Казахстана работает над проектом E-Residense, который позволит иностранным гражданам, которые находятся за пределами республики, открывать бизнес в стране, сообщил начальник управления информационных технологий внешнеполитического ведомства Азамат Букебаев.

"Электронное резидентство (E-Residense) - это возможность вести бизнес, не находясь на территории Казахстана. Вместе с тем, это не дает право на въезд, но (иностранный гражданин - V.) получает определенные привилегии: возможность оплачивать регистрацию юридического лица, налоги, все процессы, которые связаны с ведением бизнеса", - сказал Букебаев, представляя проект.

По его словам, юридическому лицу, находящемуся за пределами Казахстана, будет выдаваться id-карта с биометрическими данными и электронно-цифровой подписью. Она, как ожидается, предоставит возможность совершать сделки, подписывать юридически значимые документы. Проект разрабатывается в рамках программы "Цифровой Казахстан".

Букебаев проинформировал, что планируется создание ресурса, где иностранный гражданин сможет заполнить заявку на получение электронного резидентства для ведения бизнеса в Казахстане. Это, по его мнению, позволит привлечь в Казахстан дополнительные инвестиции.

Пилотный проект планируется в этом году, а его полная реализация до 2020 года. В настоящее время МИД разрабатывает дорожную карту, где будет отражен анализ экономической целесообразности данного проекта.