В Казахстане планируют дать право иностранным гражданам дистанционно открывать бизнес

Реализация проекта запланирована до 2020 года
Алия Иксанова, Астана, Vласть
Министерство иностранных дел Казахстана работает над проектом E-Residense, который позволит иностранным гражданам, которые находятся за пределами республики, открывать бизнес в стране, сообщил начальник управления информационных технологий внешнеполитического ведомства Азамат Букебаев.
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