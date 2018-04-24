​С 10 мая движение на участках семи алматинских улиц будет ограничено

Этим летом акимат Алматы планирует заменить более 12 километров тепловых сетей. С 10 мая будет ограничено движение транспорта на семи улицах города. Горячее водоснабжение планируют сохранить, организовав временные пути передачи воды, сообщает пресс-служба акимата Алматы.

«Модернизация тепловых сетей в этом году запланирована на улицах Богенбай батыра (Муканова/Айтиева), Жамбыла (Пушкина/Назарбаева), Казыбек би (Валиханова/Абдуллиных), Карасай батыра (Наурызбай батыра/Чайковского), Толе би (Варламова/Отеген батыра/Отарская), Чайковского (Карасай батыра/Толе би) и Шагабутдинова (Курмангазы/Центральный стадион)», – говорится в сообщении.

На сегодня составлен график работ. Ремонт большинства участков планируют закончить в июле, остальные – в августе.

С 24 апреля по 15 мая северная стороны улицы Толе би от Варламова до Брусиловского будет закрыта для проезда в связи с подготовкой к ремонту тепловых сетей. С 25 апреля по 1 июня также будет ограниченно движение по улице Шагабутдинова от Курмангазы до проспекта Абая.