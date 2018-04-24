Они будут посвящены 20-летию Астаны
Выпускные балы в казахстанских школах намечены на 15 июня
Фото Жанары Каримовой

Министерство образования и науки разработало концепцию проведения выпускных балов «Ел жүрегі - Астана», посвященных 20-летию Астаны. Акиматы областей и городов уже проинформированы, выпускные пройдут 15 июня, пишет «Казинформ».

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев прокомментировал предстоящие церемонии вручения аттестатов в казахстанских школах:

«Министерством образования и науки РК 15 июня 2018 года определена единая дата проведения торжественного мероприятия по вручению аттестата выпускникам 2017-2018 учебного года», – написал Сагадиев в своем блоге.

Также он сообщил о единой концепции выпускных балов 2018 года:

«В целях организованного проведения данного мероприятия в организациях общего среднего образования разработана Концепция проведения выпускных мероприятий «Ел жүрегі - Астана», посвященных 20-летию Астаны. Акиматам областей и городов Алматы и Астаны направлены информационные письма о проведении вышеуказанного торжественного мероприятия», – приводит его слова информагентство.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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