Назначен вице-министр информации и коммуникаций

Нургуль Мауберлинова с июля 2016 года возглавляла комитет информации министерства информации и коммуникаций, до этого на протяжении четырех лет работала заместителем директора РГУ «Служба центральных коммуникаций» при президенте, советником председателя мажилиса парламента. В разные годы была главным консультантом информационно-аналитического центра канцелярии премьер-министра, главным экспертом комитета информации и архивов министерства культуры и информации. Окончила Карагандинский государственный университет им. Букетова и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.