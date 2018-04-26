Назначен вице-министр информации и коммуникаций

Постановлением правительства Нургуль Мауберлинова назначена
на должность вице-министра информации и коммуникаций. Ранее пост вице-министра
занимал Алан Ажибаев, освобожденный от должности согласно поданному заявлению,
сообщает пресс-служба премьер-министра.
Нургуль Мауберлинова с июля 2016 года возглавляла комитет информации министерства информации и коммуникаций, до этого на протяжении четырех лет работала заместителем директора РГУ «Служба центральных коммуникаций» при президенте, советником председателя мажилиса парламента. В разные годы была главным консультантом информационно-аналитического центра канцелярии премьер-министра, главным экспертом комитета информации и архивов министерства культуры и информации. Окончила Карагандинский государственный университет им. Букетова и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.
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