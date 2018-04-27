Мир за ночь 26-27 апреля 2018 года

В пограничном пункте Пханмунджом начались переговоры президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает «Синьхуа». Перед встречей лидеры двух стран поприветствовали друг друга у военно-демаркационной линии и обменялись рукопожатиями. Главной темой переговоров, как ожидается, станет денуклеаризация Корейского полуострова, пишет Коммерсант.
Ким Чен Ын стал первым главой северокорейского государства, который пересек границу Южной Кореи. Как передает Reuters, в гостевой книге в здании переговоров, которое называется «Дом мира», лидер КНДР оставил приветственную надпись: «Сейчас начинается новая веха в истории, эпоха мира».
Сенат США утвердил на должности главы Госдепартамента Майка Помпео, бывшего директора ЦРУ. За него проголосовали 57 сенаторов, против — 42, сообщает телеканал Дождь со ссылкой на Reuters.
Президент Дональд Трамп предложил кандидатуру Помпео на пост госсекретаря 13 марта. В тот же день он отправил в отставку с этой должности бывшего руководителя Exxon Mobil Рекса Тиллерсона. Президент объяснил, что с Тиллерсоном у него не было понимания по ряду вопросов внешней политики, и выразил уверенность, что Помпео «сделает фантастическую работу».
Между тем замдиректора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джина Хаспел стала исполняющей обязанности главы ведомства после того, как прежнего главу ЦРУ Майка Помпеи утвердили на посту госсекретаря, сообщает Коммерсант.
Джина Хаспел стала первой женщиной на посту главы ЦРУ. После того, как президент США Дональд Трамп предложил ее кандидатуру, несколько правозащитников призвали американский Сенат изучить прошлое Хаспел в связи с обвинениями в уничтожении видеозаписей.
Сетевые адреса крупных технологических компаний и интернет-сервисов появились в "черном списке" Роскомнадзора в ночь на 27 апреля. Под блокировки попали три сетевых адреса соцсети "Фейсбук" и один - соцсети "ВКонтакте", а также пять адресов компании "Яндекс", сообщает Русская служба ВВС.
Также в списке оказались сетевые адреса "Твиттера", "Одноклассников", Yahoo! и LiveInternet - всего около двухсот IP. Роскомнадзор пока не комментирует новые блокировки.
Итальянские спортсмены лидировали по числу нарушений антидопинговых правил в 2016 году. Об этом сообщается в отчете Всемирного антидопингового агентства (WADA), информирует ТАСС.
Отмечается, что за 2016 год итальянскими спортсменами было совершено 147 нарушений антидопинговых правил. На втором месте значатся атлеты из Франции (86), на третьем - американцы (76). Спортсмены из Казахстана не вошли в первую десятку нарушителей.
Чаще всего допинговые нарушения выявляли в легкой атлетике (205 случаев), на втором месте идет бодибилдинг (183), на третьем - велоспорт (165). В футболе в 2016 году было выявлено 79 нарушений - пятый результат. Всего за 2016 год было зафиксировано 1595 нарушений антидопинговых правил (из них 1574 были совершены спортсменами и еще 21 - тренерами), на допинге попадались спортсмены из 117 стран.