Мир за ночь 26-27 апреля 2018 года

В приграничной демилитаризованной зоне начались исторические переговоры лидеров корейских государств. Майк Помпео утвержден на должности госсекретаря США. WADA опубликовала данные о нарушениях антидопинговых правил.

В пограничном пункте Пханмунджом начались переговоры президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает «Синьхуа». Перед встречей лидеры двух стран поприветствовали друг друга у военно-демаркационной линии и обменялись рукопожатиями. Главной темой переговоров, как ожидается, станет денуклеаризация Корейского полуострова, пишет Коммерсант.

Ким Чен Ын стал первым главой северокорейского государства, который пересек границу Южной Кореи. Как передает Reuters, в гостевой книге в здании переговоров, которое называется «Дом мира», лидер КНДР оставил приветственную надпись: «Сейчас начинается новая веха в истории, эпоха мира».

Сенат США утвердил на должности главы Госдепартамента Майка Помпео, бывшего директора ЦРУ. За него проголосовали 57 сенаторов, против — 42, сообщает телеканал Дождь со ссылкой на Reuters.