Рекламу вредных продуктов планируют ограничить в Казахстане

В текущем году министерство здравоохранения намерено внеси поправки в кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» в части ограничения рекламы вредных пищевых продуктов. Об этом в пятницу в ходе коллегии ведомства сообщил вице-министр Алексей Цой.

«В 2018 году планируется внести дополнения в проект кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» в части ограничения рекламы пищевых продуктов с высоким содержанием сахара, соли, трансжиров. В рамках ЕАЭС внести дополнения в технический регламент таможенного союза в части ужесточения требований к показателям содержания трансжиров и маркировки содержания вредных для здоровья жиров: сахар, соль, транс-жиры», - рассказал Цой.

По его словам, опыт стран ОЭСР доказывает высокую эффективность принятых мер в сфере общественного здравоохранения. Например, в Финляндии с 2010 года действует налог на сладости, алкоголь и запрет на продукты с высоким содержанием соли и солений.

«В результате по итогам 7 лет уровень инфекционных заболеваний снизился на 80%, продолжительность жизни в сравнении с 1980 годом выросла на 10 лет», - сообщил вице-министр.

Он также отметил, что в Венгрии с 2011 введён здравоохранительный налог на пищевые продукты, который снизил потребление вредных продуктов среди 73% населения. В Европе с 2016 введена обязательная маркировка продуктов питания по 6 ингредиентам: жиры, сахар, соль, транс-жиры, углеводы и белки. В Великобритании введён запрет на рекламу вредных продуктов в дневное время.