Глава Минздрава раскритиковал методы пропаганды здорового образа жизни

«Я ваш центр посещал в прошлом году. Говорил, что вы продолжаете работать по старинке. Вам деньги даешь – вы начинаете работать. Денег нет – стоите», - обратился в пятницу в ходе коллегии Минздрава Биртанов к руководству Национального центра проблем формирования здорового образа жизни.

Говоря о технологиях социального маркетинга, министр отметил, что во многих случаях в этом направлении не требуется затрат. Кроме того, он призвал руководство центра использовать возможности информационных технологий, социальных сетей и мобильных приложений.

«Какие в этом направлении есть наработки? Понимаете, вы привыкли тратить деньги на какие-то буклеты, на печатные материалы, которые никому уже не нужны, не интересны. Адресная группа, которая нам нужна - это молодежь, родители детей, которые еще здоровые, здоровье которых мы хотим укреплять, они пользуются другими источниками информации», - подчеркнул Биртанов.