Медицинские буклеты никому не нужны, уверен Биртанов
Глава Минздрава раскритиковал методы пропаганды здорового образа жизни
Фото Айсулу Тойшибековой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Министр здравоохранения Елжан Биртанов недоволен тем, как подчиненные пропагандируют здоровый образ жизни.

«Я ваш центр посещал в прошлом году. Говорил, что вы продолжаете работать по старинке. Вам деньги даешь – вы начинаете работать. Денег нет – стоите», - обратился в пятницу в ходе коллегии Минздрава Биртанов к руководству Национального центра проблем формирования здорового образа жизни.

Говоря о технологиях социального маркетинга, министр отметил, что во многих случаях в этом направлении не требуется затрат. Кроме того, он призвал руководство центра использовать возможности информационных технологий, социальных сетей и мобильных приложений.

«Какие в этом направлении есть наработки? Понимаете, вы привыкли тратить деньги на какие-то буклеты, на печатные материалы, которые никому уже не нужны, не интересны. Адресная группа, которая нам нужна - это молодежь, родители детей, которые еще здоровые, здоровье которых мы хотим укреплять, они пользуются другими источниками информации», - подчеркнул Биртанов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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