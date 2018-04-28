​На выходных на большей части Казахстана ожидается повышение температуры

29-30 апреля на большей части территории Казахстана ожидается повышение температуры до +22 градусов, местами до +33. 1-2 мая ожидаются кратковременные дожди и понижение температуры, сообщает «Казгидромет».

«На южные, юго-восточные, западные и центральные районы будет влиять поле повышенного атмосферного давления, поэтому лишь в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Кроме этого, температура воздуха повысится днём на юге и юго-востоке, местами в центре до +22…+33 градусов. 1 и 2 мая погоду в большинстве областей республики будут определять атмосферные фронты, с которыми ожидаются кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, а также понижение температуры воздуха», – говорится в сообщении метеослужбы.

Также «Казгидромет» распространил штормовое предупреждение для Северо-Казахстанской области, где днем 29 апреля ожидается усиление ветра, грозы, местами порывы будут достигать 23-28 метров в секунду.