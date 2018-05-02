Будет подписано временное соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном

Временное соглашение о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном планируется подписать в ходе Астанинского экономического форума, который состоится 17-19 мая, сообщил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов.

«17 мая текущего года в Астане на площадке ежегодного Астанинского экономического форума планируется подписание временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли с Ираном», сказал Тимур Сулейменов на заседании правительства.

Соглашение с Ираном будет заключено на три года.

Кроме этого, 17 мая 2018 года на площадке Астанинского экономического форума запланировано подписание еще одного документа – Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем.

Сулейменов отметил, что «соглашение носит непреференциальный характер и не предусматривает отмены пошлин или автоматического снижения нетарифных барьеров».

«Соглашение позволит улучшить условия доступа отечественных товаров на рынок Китая путем имеющихся в Соглашении норм по упрощению торговых процедур, повышению уровня транспарентности, а также повышению уровня взаимодействия по всем сферам торгового сотрудничества», сказал министр.