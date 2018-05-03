​Акимат Алматы расторг договор с управляющей компанией КЦДС «Атакент»

Общая площадь территории КЦДС «Атакент» составляет 54,1 гектара. В частной собственности находится 31 гектар, на 17 из которых расположены различные торговые, гостиничные и спортивные комплексы. «В данный момент акиматом Алматы проводится проверка всех правоустанавливающих документов. Поставлено на обременение 14 га неосвоенной территории», - говорится в сообщении акимата.

Администрация города отмечает, что снос выставочных павильонов или иных сооружений, которые были возведены в соответствии с их целевым назначением, не планируется.

В середине апреля аким Алматы Бауыржан Байбек поручил вернуть в собственность города территорию Казахстанского центра делового сотрудничества «Атакент». По его мнению, управляющая компания не справилась с обязательствами по её развитию, поэтому контракт с ней должен быть расторгнут.

После возвращения «Атакента» в собственность города, уполномоченные службы акимата должны сократить площадь асфальтного покрытия на его территории, провести её озеленение, а также демонтировать различные конструкции и пристройки, расположенные на газонах и высадить деревья. Чтобы обезопасить передвижение пешеходов акимат намерен ликвидировать парковку перед центральных входом в комплекс и запретить въезд для автомобилей на его территорию.

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