Больше 65 тыс. казахстанцев не смогли выехать за границу в 2017 году

В 2017 году 64 795 казахстанцам ограничили выезд за пределы страны из-за налоговой задолженности. Общая сумма их долга, по данным комитета государственных доходов Минфина, составила 9,7 млрд тенге. При этом оплачено их них было 3,9 млрд тенге, сообщает МИА «Казинформ» .

«Мера производится в отношении физических лиц, имеющих задолженность свыше 20 МРП, это 48 тыс 100 тенге», - пояснила руководитель управления по работе с задолженностью КГД Айнур Кульшикова на пресс-конференции.

Она добавила, что судебный исполнитель имеет право выносить решения, в том числе по ограничению на выезд физлиц за пределы Казахстана, только если должник не выполнит налоговый приказ. До вынесения налогового приказа налогоплательщику направляется уведомление о погашении задолженности. Для этого даётся 10 дней. Если должник не исполняет свои обязательства, тогда принимаются меры.

Общий размер задолженности физических лиц на начало апреля составил 24,4 млрд тенге, а количество должников - 1,35 млн. человек.