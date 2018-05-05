Нурсултан Назарбаев и Армен Саркисян обсудили ситуацию в Армении

«Нурсултан Назарбаев выразил уверенность в том, что дружественный армянский народ найдет верный путь выхода из сложившегося кризиса через конструктивный диалог в рамках правового поля», - говорится в сообщении Акорды.

Как писали Ведомости, 22 апреля в Армении прошли самые масштабные протесты, связанные с назначением экс-президента Сержа Саргсяна главой кабмина. По подсчетам оппозиции, в них участвовали более 150 тыс. человек. На следующий день, 23 апреля, Саргсян ушел в отставку.

25 апреля лидер оппозиционной фракции «Елк» Никола Пашиняна объявил о продолжении акций в стране. Новым требованием протестующих стал уход правящей Республиканской партии Армении (РПА). Парламентская фракция «Елк» выдвинула Никола Пашиняна на пост премьер-министра. В случае утверждения в должности премьера Пашинян обещал первым делом организовать внеочередные парламентские выборы. Своими главными целями он назвал искоренение коррупции и обеспечение независимости всех ветвей власти.

2 мая в Ереване прошла очередная масштабная акция протеста сторонников лидера фракции «Елк» после того, как парламент Армении не поддержал его кандидатуру на пост премьера. Пашиняна отказалась поддержать Республиканская партия, имеющая в парламенте большинство.

Новые выборы состоятся 8 мая. Правящая партия РПА объявила, что поддержит кандидата, который будет выдвинут одной третью депутатов. Своего кандидата РПА выдвигать не будет. Остальные три фракции – «Елк», «Дашнакцутюн» и «Царукян» – заявили о поддержке Пашиняна. Если кандидат на пост премьера не будет выбран большинством голосов депутатов на повторных выборах, то парламент Армении будет распущен.