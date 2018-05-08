Он возглавлял протесты против назначения премьером Сержа Саргсяна
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Пашинян избран премьер-министром Армении
Фото 24smi.ru

Лидер оппозиционного движения «Елк» Никол Пашинян избран премьер-министром Армении на специальном заседании парламента страны, передает Meduza.

Кандидатуру Пашиняна поддержали 59 депутатов при 42 "против", сообщило агентство Sputnik Армения.

Накануне правящая Республиканская партия заявила, что часть ее депутатов поддержит кандидатуру Пашиняна на выборах премьер-министра республики. Первое голосование за него 1 мая закончилось отказом парламента утвердить Пашиняна премьером.

Лидер оппозиции и депутат от партии "Елк" Никол Пашинян возглавлял протесты против избрания премьер-министром Армении бывшего президента республики Сержа Саргсяна. После нескольких дней протестов Саргсян покинул пост премьера.

В соответствии с поправками в Конституцию Армении, принятыми ранее, премьер-министр является фактическим главой Армении.

42-летний Никол Пашинян - журналист, с серидины 2000-х годов занимается активной политической деятельностью. Дважды избирался депутатом парламента страны.

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