Пашинян избран премьер-министром Армении

Кандидатуру Пашиняна поддержали 59 депутатов при 42 "против", сообщило агентство Sputnik Армения.

Накануне правящая Республиканская партия заявила, что часть ее депутатов поддержит кандидатуру Пашиняна на выборах премьер-министра республики. Первое голосование за него 1 мая закончилось отказом парламента утвердить Пашиняна премьером.

Лидер оппозиции и депутат от партии "Елк" Никол Пашинян возглавлял протесты против избрания премьер-министром Армении бывшего президента республики Сержа Саргсяна. После нескольких дней протестов Саргсян покинул пост премьера.

В соответствии с поправками в Конституцию Армении, принятыми ранее, премьер-министр является фактическим главой Армении.

42-летний Никол Пашинян - журналист, с серидины 2000-х годов занимается активной политической деятельностью. Дважды избирался депутатом парламента страны.