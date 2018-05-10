​Telegram работает над сервисом для хранения данных пользователей

Telegram создал первый сервис для своей будущей блокчейн-платформы и тестирует его в закрытом режиме. Telegram Passport позволит пользователям идентифицировать личность через загрузку необходимых документов и данных для пользования другими сервисами Telegram и сервисами его партнёров, сообщает Коммерсант .

Telegram Passport может заработать уже к началу лета. Он сможет собирать паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие документы, а еще просить пользователя сфотографироваться, пишет издание со ссылкой на закрытую страницу сайта telegram.org.

Ранее компания Telegram Messenger LLP подала апелляционную жалобу на решение Верховного суда России, признавшего законным приказ ФСБ о выдаче ключей для расшифровки сообщений пользователей. Представители мессенджера считают, что решение суда принято «с существенным нарушением норм права», а сам приказ противоречит ряду законов.