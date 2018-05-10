​Жомарт Ертаев задержан за махинации с активами Bank RBK – МВД

Банкир Жомарт Ертаев был задержан в Москве по запросу правоохранительных органов Казахстана. До 8 мая он находился в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере, что подразумевает лоббирование в Bank RBK заведомо невозвратного займа на сумму более $80 млн., сообщает агентство Sputnik Казахстан со ссылкой на министерство внутренних дел.

«Ертаев, будучи советником председателя совета директоров Bank RBK, пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 миллионов долларов США, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств», — говорится в сообщении ведомства. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан.

Жомарт Ертаев занимал руководящие должности в банках Казахстана с середины 1990-х годов. В августе 2009 года был арестован по подозрению в нарушении законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Через девять месяцев он был освобожден из СИЗО после уплаты штрафа.

В середине 2010-х был консультантом совета директоров Bank RBK и возглавлял Alma TV. Три года назад переехал в Москву. В мае 2017 года стал председателем совета директоров Тройка-Д Банк и владельцем 5% акций этого банка. Также возглавлял совет директоров Волго-Окского коммерческого банка. В 2017 году основал Алма Банк.