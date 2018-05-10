​Бывший директор театра им. Ауэзова заявил о невозможности выплатить штраф в срок

Ерлан Билалов, условно осужденный директор драмтеатра имени Мухтара Ауэзова, не в состоянии выплатить многомиллионный штраф. Он уже выплатил 36 млн. тенге и отправил в суд ходатайство о предоставлении отсрочки по уплате ещё 16,5 млн. тенге, сообщает пресс-служба суда города Алматы.

«Билалов выплатил 36 млн. тенге штрафа. В связи с невозможностью оплатить в назначенный срок оставшуюся сумму им было направлено в районный суд ходатайство с просьбой дать ему отсрочку выплаты оставшейся суммы в размере 16,5 млн тенге на 6 месяцев», - сообщили в горсуде.

Суд над Ерланом Билаловым прошел 7 февраля 2018 года. Его задержали за получение взятки в 1,5 млн. тенге при сдаче помещений театра в аренду театру «Сезам» во время новогодних каникул. В суде Билалов раскаялся и признался, что потратил деньги на погашение личных долгов. Он был признан виновным и должен был выплатить штраф в размере 52,5 млн. тенге.

Билалов руководил театром Ауэзова 2,5 года. За творческую карьеру он получил звание заслуженного деятеля Казахстана, кавалера ордена «Намыс» имени Бауыржана Момышулы и кавалера ордена «Курмет». Он был лишён этих званий по приговору суда.