По улицам Жарокова, Макатаева и Байтурсынова будет ограничено движение автотранспорта
В Алматы вновь перекроют несколько улиц
Фото Жанары Каримовой

В Алматы продолжат перекрывать участки улиц Жарокова, Макатаева и Байтурсынова в связи с демонтажом трамвайных путей, сообщает в пятницу акимат города.

По улице Жарокова от Жандосова до Тимирязева движение будет ограничено с 12 по 31 мая. Также в субботу начнутся работы по улице Макатаева, которая с 12 мая по 10 июня будет перекрыта от Абылай хана до проспекта Назарбаева.

Улица Байтурсынова будет перекрыта с 15 по 29 мая от улицы Толе би до Гоголя.

В текущем году в Алматы запланирован ремонт 157 улиц протяженностью 155 км, а также демонтаж трамвайных путей на улицах Макатаева, Байтурсынова и Жарокова с их последующим благоустройством. В рамках продолжающейся реконструкции будут обновлены и модернизированы ряд ключевых проспектов и улиц города, в том числе Абая, Аблай хана, Достык, Назарбаева и др.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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