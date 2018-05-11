23 медика работали по поддельным сертификатам в Карагандинской области

В Карагандинской области 23 медицинских работника работали с поддельными сертификатами. Большинство прошли повторное тестирование и вернулись к работе, сообщает Казинформ .

«Только в городе Темиртау с липовыми документами работали 21 медицинский работник. Единичные факты выявлены в Балхаше и Жезказгане. Только в поликлинике №1 города Темиртау выявлен 21 факт из 23», - рассказала заместитель руководителя по медицинским вопросам департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области Ольга Смирнова.

По ее словам, работников с поддельными документами выявили по результатам проверок, проведенных сотрудниками департамента. Данные медицинские сотрудники являются медсестрами и фельдшерами. При этом обоснованных жалоб на этих медицинских работников не было, они выполняли функциональные обязанности без допуска. Сертификат специалиста в соответствии с действующим законодательством является документом, удостоверяющем допуск медика к клинической практике.

Как рассказала руководитель службы персоналом управления здравоохранения Карагандинской области Мейрамгуль Майлыбаева, были неоднократно направлены циркулярные письма к сверке достоверности сертификатов, выданных в период с 2013 по 2018 годы.

Департаментом охраны общественного здоровья области были приняты меры административного воздействия в отношении этих лиц за осуществления клинической практики при отсутствии сертификата специалиста. В отношении них было возбуждено административное производство. Однако в 11 случаях медработники в связи с истечением срока давности были освобождены от ответственности.

«После проведения проверок все медицинские работники были отстранены от занимаемой должности до получения сертификатов. На сегодня все приступили к работе, уже проведена оценка знаний», - добавила Ольга Смирнова.

По ее словам, сертификат дает право медицинскому работнику заниматься практической деятельностью, и его следует подтверждать через каждые пять лет.

«Мы проверили всю базу данных, теперь уверены, что с остальными кадрами у нас все нормально. За это время у данных медработников замечаний и нарушений не было, это квалифицированные медицинские работники. Стаж этих сотрудников от 2 лет до 15 лет. Истинные причины будут выяснены чуть позже. Два сотрудника в Темиртау были уволены по собственному желанию, двое находятся в декретном отпуске, остальные медработники повторно прошли тестирование. Есть дефекты кадровой службы, и не обеспечения должного контроля с моей стороны. Будем исправляться», - сказала директор поликлиники №1 города Темиртау Гульнар Сеит.

Все материалы в отношении медработников с поддельными сертификатами переданы в территориальные управления внутренних дел для принятия процессуального решения.