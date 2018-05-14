Холодные атмосферные фронты идут через территорию страны
Дождливая погода сохранится в ближайшие сутки
Фото Жанары Каримовой

В предстоящие трое суток Казахстан продолжат пересекать холодные атмосферные фронты, что обусловит дожди и грозы в большинстве областей республики, сообщает Казгидромет.

«Высотные барические ложбины, с которыми связаны холодные атмосферные фронты, продолжат перемещаться через Казахстан в предстоящие трое суток. Поэтому и погода в большинстве областей республики ожидается с дождями и грозами», - говорится в распространенном сообщении.

Синоптики также отмечают, что температура воздуха в эти дни в северной половине республики сохранится ниже климатической нормы, в южной - будет близкой к норме.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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