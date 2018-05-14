В Аксайском ущелье селевой выброс перекрыл дорогу

В связи с выпадением обильных продолжительных осадков в виде дождя по речке Кызылжар (приток реки Аксай) в Карасайском районе Алматинской области произошел селевой выброс объемом 800 кубометров, сообщает официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Руслан Иманкулов.

«Селевая масса перекрыла горную автодорогу "Алматы-летний лагерь "Аян" (не функционирующий), дошла до двора лесника, продолжает течь по асфальту. Жертв и разрушений нет», - говорится в распространенном сообщении.

Иманкулов отметил, что на место происшествия выехали три сотрудника и две единицы техники АГЭУ ГУ «Казселезащита».

Кроме этого, сход грязевой массы объемом 60 кубометров со склона горы «Верблюд» зафиксирован в Талгарском районе Алматинской области.

«В результате частично перекрыта автодорога местного значения "Талгар-летний лагерь Спутник". На месте организовано дежурство. Местным исполнительным органом выдано предписание об устранении и временном закрытии автодороги», - сообщает комитет по чрезвычайным ситуациям.

Иманкулов добавил, что расчистка на этом участке запланирована на 15 мая.