Сменился предправления Цеснабанка

Согласно информационному сообщению, из состава правления исключен бывший председатель Ержан Таджияков, и на его место назначен Ержан Толеубеков. Кроме этого, на пост заместителя председателя правления назначен Дмитрий Барбаянов.

«Ержан Алшимбекович имеет 25-летний опыт работы на различных должностях в лидирующих банках Казахстана, в том числе 6 лет проработал в нашем банке. Произошедшие кадровые изменения направлены на дальнейшие позитивные изменения в деятельности банка», - цитирует Kapital.kz слова председателя совета директоров «Цеснабанк» Жаксыбека Адильбекулы.

11 мая рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги АО «Цеснабанк» в иностранной и национальной валютах на уровне «В+/В». Рейтинг по национальной шкале подтвержден на уровне «kzBBB-». Прогноз по рейтингам остался «Негативным».