​Группа компаний Alina построит круглогодичный горнолыжный курорт в Талгаре

В Алматинской области появится круглогодичный горнолыжный курорт «Апорт-Актас». Он станет продолжением проекта «Лесная сказка» и будет расположен в Талгарском районе. На территории комплекса будет построено 12 канатных дорог, 31 километр горнолыжных трасс, а также гостиницы на 700 мест, рестораны и кафе, сообщает пресс-служба областного акимата.

Общий размер инвестиций в проект составляет 31 млрд тенге. Его появление должно создать более 600 рабочих мест. Предполагается, что ежедневно курорт будут посещать 12 тыс. человек, а ежегодно – 724 тыс. «Горнолыжный курорт будет действовать вне зависимости от времени года. Тематика зимнего периода - горные лыжи, хоккей, катание на коньках, а в летний - велосипедные, конные прогулки и многое другое. То есть летом лыжные трассы станут велосипедными», - пояснил Ерлик Балфанбаев президент реализующей проект группы компаний Alina.

Глава области Амандык Баталов заверил, что для курорта будет создана вся необходимая инфраструктура – дороги, канализационная система, а также электро- и водоснабжение. «Представленный инвестпроект горнолыжного курорта очень важен для реализации поставленной (президентом – V) задачи. Его работа во многом способствует массовому привлечению туристов. К тому же это и новые рабочие места, и инвестиции и, самое главное, привлечение населения к здоровому образу жизни», - подчеркнул Баталов.