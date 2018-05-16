​Тенге ослаб до 329 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в среду составил 329,08 тенге, показав рост на 1,57 тенге относительно результатов утренней сессии во вторник.

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $81,2 млн., показав снижение на $2,9 млн. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

На 11:25 по времени Астаны июльские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $78,19 за баррель. Как писал Reuters, в понедельник котировки пробили отметку $78 за баррель впервые за 3,5 года, прибавив более 1% стоимости после публикации ежемесячного обзора ОПЕК, отразившего сокращение коммерческих запасов нефти. Рынок продолжает поддерживать неопределённость относительно американских санкций против Ирана.

Курс рубля понёс существенные потери во вторник вечером из-за тенденций на рынке Forex, где проходит распродажа валют развивающихся рынков в пользу доллара после сильной американской статистики. Она подтолкнула доходность госбумаг США к новым многолетним максимумам. Против рубля также играли покупки валюты российским Центробанком для Минфина.