​Население не сможет получать мобильные услуги без привязки IMEI-кода телефона к ИИН - Абаев

Население Казахстана не сможет получать мобильные услуги без привязки IMEI-кода телефона к ИИН. Это ограничение начнёт действовать с 1 января 2019 года. Чтобы не допустить ажиотажа во время регистрации, Мининформации упростит процедуру и позволит делать её онлайн, заявил во время отчетной встречи с населением министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.

Он напомнил, что обновленные требования регистрации мобильных устройств были введены в 2016 году. Запуск системы, как ожидалось, должен был существенно сократить число телефонных краж. Однако он позволял лишь блокировать работу устройств.

«Тем не менее, практика показала, что IMEI-код не позволяет идентифицировать владельца устройства. Для того, чтобы новая норма работала на практике в полном объеме, необходима привязка IMEI-кода устройства к ИИН и номеру абонентов. Таким образом, пользователю услуг связи необходимо будет зарегистрировать свои устройства до конца 2018 года, так как с 1 января 2019 года незарегистрированным абонентам услуги оказываться не будут», - подчеркнул он.

По словам Абаева, разработчики этого требования учли положительный опыт создания базы IMEI-кодов Великобритании, Турции, Азербайджана и Украины.