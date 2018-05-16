​Минсельхоз Казахстана рассчитывает подписать контракты на 300 млрд тенге с 10 транснациональными компаниями

Министерство сельского хозяйства планирует подписать контракты на 300 млрд тенге с 10 транснациональными компаниями во время Астанинского экономического форума. Помимо денег, утверждает ведомство, инвесторы готовы вкладывать в сельское хозяйство технологии, сообщает сайт премьер-министра Казахстана.

«В рамках реализации указанных задач на полях АЭФ: Global Challenges Summit 2018 ожидается подписание ряда дорожных карт и меморандумов с крупнейшими ТНК, в числе которых: итальянская Crемоnini/Inalca Eurasia Holding, израильская M.A.D. Developing Agricultural Projects, Cedar Meаts (Австралия), AGCO (США) Golden Camel Ggoup LTD (Китай), Phoenix Global DMCC (ОАЭ), Hyundai Corporation (Южная Корея). Общая сумма инвестиций по всем заявленным проектам более 300 млрд тенге», - говорится в сообщении.

Во время тематического круглого стола стороны могут подписать четыре дорожные карты, три меморандума и одно соглашение, касающиеся проектов в пищевой промышленности, переработке мяса, молока и машиностроения. Они предполагают привлечение порядка $154 млн. инвестиций (почти 50 млрд тенге).