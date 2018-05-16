​Минсельхоз Казахстана рассчитывает подписать контракты на 300 млрд тенге с 10 транснациональными компаниями

Компании, по информации министерства, готовы инвестировать в сельское хозяйство и деньги, и технологии
Министерство сельского хозяйства планирует подписать контракты на 300 млрд тенге с 10 транснациональными компаниями во время Астанинского экономического форума. Помимо денег, утверждает ведомство, инвесторы готовы вкладывать в сельское хозяйство технологии, сообщает сайт премьер-министра Казахстана.
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