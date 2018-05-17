ЕБРР профинансирует строительство солнечной электростанции на юге Казахстана

Евразийский банк реконструкции и развития совместно с Азиатским банком развития и Фондом чистых технологий профинансируют строительство солнечной электростанции на 50 МВт на юге. Финансовый пакет будет состоять из двух старших обеспеченных кредитов в размере до $30 млн в тенге от ЕБРР и до $10,4 млн в долларах США и евро от Фонда чистых технологий. АБР предоставит кредит в размере до $11,5 млн в тенге. Соответствующее соглашение подписали в ходе XI Астанинского экономического форума министр энергетики Канат Бозумбаев и первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк.

В первом совместном проекте международного финансирования в области возобновляемых источников энергии ЕБРР организует кредит совместно с Фондом чистых технологий и Азиатским банком развития для финансирования строительства солнечной электростанции мощностью 50 МВт на Байконуре.

«Финансовый пакет будет состоять из двух старших обеспеченных кредитов в размере до $30 млн в тенге от ЕБРР и до $10,4 млн в долларах США и евро ($8,8 млн и $1,3 млн) от Фонда чистых технологий. АБР предоставит кредит в размере до $11,5 млн в тенге», - отмечается в сообщении министерства энергетики.

Инвестиции включают в себя разработку, строительство и эксплуатацию стационарной солнечной электростанции общей мощностью до 50 МВт и новой подстанции в Кызылординской области Южного Казахстана. Новый проект приведет к сокращению ежегодных выбросов CO2 на 75 тыс тонн.

На сегодняшний день ЕБРР является единственным финансовым институтом, предоставляющим проектное финансирование для проектов ВИЭ в Казахстане. Данная солнечная электростанция является пятым проектом международного банка, утвержденным в рамках программы возобновляемых источников энергии. На данный момент ЕБРР инвестировал более $8,7 млрд в экономику Казахстана.