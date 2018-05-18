В аэропорту Астаны ограничат полеты

В Астане вводятся временные ограничения на использование воздушного пространства. На период подготовки и проведения пятой международной выставки «KADEX-2018», с 18 по 26 мая будут задержаны прилеты и вылеты регулярных авиарейсов.

«Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности сообщает, что в связи с подготовкой и проведением V Международной выставки вооружения и военной техники «KADEX-2018» в период с 18 по 26 мая 2018 года введены временные ограничения на полеты воздушных судов в Международном аэропорту г. Астаны. Аэропорт столицы будет закрыт для приема и отправления воздушных судов», - говорится в сообщении ведомства в пятницу.

В частности, полеты будут ограничены 18 и 19 мая с 11:00 до 13:00, 21 мая - с 10:00 до 13:00 часов; 22 мая - с 9:00 до 13:00 часов. В дни проведения выставки: 23 мая - с 11:00 до 15.00 часов; 24 мая - с 11:00 до 13:00 часов; 25 мая – с 13:00 до 15:00 часов и 26 мая - с 15:00 до 17:00 часов.

«О кратковременных закрытиях воздушного пространства заранее проинформированы все авиакомпании для корректировки графиков рейсов. С учетом опыта прежних лет в дни проведения выставки «KADEX-2018» будут приняты меры по недопущению длительных задержек авиарейсов», - заверяют в министерстве.

С 23 по 26 мая 2018 года на территории военного сектора Международного аэропорта Астаны состоится V Международная выставка вооружения и военно-технического имущества «KADEX - 2018». Кроме демонстрации образцов вооружения, основной акцент также будет сделан и на деловую часть программы. В рамках научно-деловой программы планируется проведение пленарных и секционных заседаний, конференций, «круглых столов», что позволит специалистам всех стран обменяться мнениями по актуальным вопросам обороны и безопасности, развития мировой космонавтики, а также обсудить проблемы обеспечения кибербезопасности на современном этапе.