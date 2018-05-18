Жилищную программу для учителей и врачей предлагает разработать Назарбаева

Депутат сената Дарига Назарбаева считает, что правительству необходимо разработать жилищную программу для учителей и врачей, так как они не могут участвовать в программе «Нурлы жер» и других ипотечных программах. Кроме того, заявила она в пятницу в ходе круглого стола в парламенте, госорганам нужно разработать дорожную карту по удешевлению себестоимости одного квадратного метра.

«Предложение – чтобы все участники жилищных программ разработали какую-то дорожную карту, нацеленную на удешевление себестоимости одного квадратного метра жилья. Я понимаю, что у нас очень большая территория, разные климатические условия. Но в привязке к климатическим условиям, местной экономической специфике, к уровню доходов населения и так далее, все-таки должен быть диверсифицированный подход, который учитывает очень много своих особенностей в каждом регионе», - считает Назарбаева.

Вместе с тем она предложила правительству стимулировать частный бизнес строить арендное жилье.

«Сегодня, насколько я знаю, в этом сегменте оно не очень активное, арендное (жилье) без выкупа. Хотя это тоже может быть очень привлекательным бизнесом. Девелоперский бизнес в мире, в развитых странах на этом самом арендном жилье неплохо процветает и было бы полезно изучить их опыт, механизм, инструменты, которые государство предлагает частнику», - заявила сенатор.

Назарбаева также обратила внимание на тот факт, что в программе «Нурлы жер» не учтено участие учителей – «эта категория людей, которая играет очень большую роль и в здоровье населения, и в уровне образования несколько остались за бортом», а также врачей. По ее словам, это большой гражданский сектор, который, с точки зрения обеспечения жильём очень уязвим, и пока «ни одна ипотечная программа не в состоянии в полной мере решить их проблему».

«Учитель учителю в материальном плане рознь. Есть учителя, у которых мужья есть, семья, как-то обеспечивает, и они могут участвовать в программе. А есть учителя, у которых нет такой обеспеченной семьи, у которых наоборот куча нуждающихся родственников на шее висят. Как им помочь?», - привела пример депутат.

По ее мнению, раз педагоги «существуют и живут на бюджетные деньги», государство должно дать им стимул для того, чтобы они «стремились попасть на гражданскую службу, держались за место своей работы и увеличили уровень своей компетенции».

«Мое предложение - разработать для них, как и для военнослужащих, свою отдельную программу решения через кредитование жилищного вопроса. Это вопрос, который назрел и дальше будет только расти. Сколько бы мы ни строили миллионов квадратных метров жилья, слава богу, население растет, боюсь, что мы не будем догонять еще в ближайшие сто лет, для того чтобы все были счастливы и решили свои вопросы», - уверена Назарбаева.