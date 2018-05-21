​Свидетели рассказали об отсутствии нарушений в перерегистрации домена Ratel.kz

Свидетели по делу о блокировке аналитического интернет-портала Ratel.kz рассказали об отсутствии нарушений в процедуре его перерегистрации. Она была произведена сыном его собственника Олегом Бендицким, что подтверждено нотариальным заверением, заявил во время слушаний в Медеуском районном суде директор Казахского центра сетевой информации (KazNIC) Павел Гусев.

В середине слушаний Андрей Остапенко, юрист интернет-компании PS.kz предоставил суду документы с историей действий в отношении доменного имени Ratel.kz. Согласно им, 6 января 2017 года через личный кабинет Геннадия Бендицкого было произведено уточнение контактных данных: был указан дополнительный ИИН, изменён номер телефона и адрес электронной почты.

«12 февраля 2016 года доменное имя Ratel.kz было перенесено из личного кабинета Геннадия Бендицкого в личный кабинет ТОО «ИТАЮ» в лице Марата Асипова. С указанного времени выставление всех счетов на оплату и за продление доменного имени осуществлялось от имени ТОО «ИТАЮ», - заявил Остапенко. По его словам, последняя оплата за продление действия доменного имени была произведена ТОО «ИТАЮ» в августе 2017 года.

Запрос на смену регистранта доменного имени Ratel.kz, по словам юриста, был отправлен 26 марта: «По внутренним правилам интернет-компании PS.kz, в автоматическом режиме на подтверждённой адрес электронной почты текущего регистранта Геннадия Бендицкого был отправлен запрос о его согласии и подтверждении смены регистранта. При получении согласия в сервисе УИС была автоматически осуществлена смена регистранта доменного имени Ratel.kz».

В связи с этим у прокурора Алибека Айтжанова возник вопрос о том, кто совершал все действия после кончины Геннадия Бендицкого. На этот вопрос вскоре ответил Павел Гусев, рассказавший, что 5 мая к ним поступил запрос от комитета информационной безопасности с требованием вернуть регистрацию домена Ratel.kz на имя Геннадия Бендицкого. Но поскольку деятельность издания была приостановлена судом, просьба комитета была отклонена, но вместе с этим KazNIC запросил у Олега Бендицкого подтверждающие документы о том, как он совершил передачу доменного имени.

«Мы получили соответствующие объяснения, где он поясняет, что поскольку он очень много помогал отцу в своей деятельности – он имел доступ ко всем аккаунтам, личным кабинетам, в том числе системе регистрации интернет регистратора. Он самостоятельно все эти действия осуществлял, помогая отцу в работе. И после смерти отца доступ у него остался. Он предоставил нам необходимые документы, в частности заявление нотариуса. И у нас не осталось сомнений в том, что он вносил данные изменения», - пояснил Гусев.

Вместе с этим он рассказал об аппаратно-программном комплексе, который использовал Ratel.kz и местонахождение которого было основанием для блокировки издания. По данным прокуратуры, документы министерства информации и коммуникаций свидетельствовали о нахождении комплекса за пределами Казахстана. По словам Гусева аппаратно-программный комплекс Ratel.kz использовал IP-адрес, который входил в блок IP-адресов компании PS.kz, действующей на территории Казахстана. «В результате, мы не обнаружили того, что аппаратно-программный комплекс сайта Ratel находится за пределами Республики Казахстан», - подчеркнул Гусев.

Помимо этого, он пояснил, что в Казахстане нет законодательно утверждённой методики, которая позволила бы установить точное местонахождение комплекса. Он заверил, что он находится на территории Казахстана, но определить точное месторасположение – невозможно. Гусев подчеркнул, что делать это не имеет смысла, поскольку правила не были нарушены – это произошло бы только если комплекс находился за пределами Казахстана.

30 марта Медеуский районный суд вынес решение о блокировке Ratel.kz после рассмотрения иска районного прокурора к главному редактору издания Марату Асипову. Вскоре редакция ресурса заявила, что суть искового заявления остаётся для неё неизвестной. Доступ к изданию оказался недоступным 19 марта из-за того, что данные о его регистрации не соответствовали действительности – сайт был зарегистрирован на имя покойного журналиста Геннадия Бендицкого. По этой причине сотрудники Ratel.kz решили зарегистрировать другое доменное имя, которое также было заблокировано. Во время судебных слушаний 17 апреля прокуратура объяснила это тем, что доменные имена Wildratel.com и Itau.kz «публиковали различные статьи от домена Ratel.kz».

Первое заседание суда по иску районного прокурора к главному редактору Ratel.kz было назначено на 5 апреля. Однако в тот день прошла первая беседа адвоката издания с судьёй, представителем районной прокуратуры и сотрудником министерства и информации Казахстана.

Главные слушания начались 17 апреля, на которых представители Ratel.kz не смогли получить от прокуратуры Медеуского района документы о результатах проверки ресурса, которая должна была предшествовать блокировке сайта. На предварительных слушаниях 10 апреля суд Медеуского района обязал ведомство предоставить подтверждения того, что оно обращалось в министерство информации и коммуникаций с предписаниями, когда обнаружило законодательные нарушения со стороны издания.

Слушания 19 апреля окончились заявлением частной жалобы со стороны представителя главного редактора Ratel.kz – адвоката Ларисы Достоваловой – о переносе судебного дела в Специализированный межрайонный экономический суд. 2 мая апелляционная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда отказалась удовлетворять ходатайство об изменении подсудности дела.

10 мая в Медеуском районном суде возобновились слушания по блокировке Ratel.kz. На них заслушивались показания юриста интернет-компании PS.kz, который рассказывал о правилах прерывания работы доменов и их распоряжении после кончины собственника.