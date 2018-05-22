На недостаточную работу по предупреждению пожаров пожаловался глава МВД

В ходе заседания правительства министр внутренних дел Калмуханбет Касымов пожаловался на недостаточную работу по предупреждению лесных и степных пожаров со стороны местных исполнительных органов и на нехватку необходимой техники.

«В настоящее время по стране акиматами создано лишь 179 пожарных постов, которыми покрываются 502 населенных пункта. Всего же для защиты 5 тыс населенных пунктов по стране необходимо еще 450 пожарных постов», - заявил Касымов.

По его информации, чтобы своевременно находить очаги возгорания в лесных массивах и оперативно тушить их, необходимо довести до «нормы положенности» количество наблюдательных вышек.

«В настоящее время в природоохранных и лесных учреждениях вместо требуемых 290 таких вышек имеются и готовы к эксплуатации только 200», - констатировал министр.

Он напомнил, что по закону о гражданской защите обязанность по тушению степных пожаров возложена на местные исполнительные органы, а тушение лесных пожаров находится в зоне обоюдной ответственности местных исполнительных органов и природоохранных учреждений комитета охраны лесного хозяйства. Вместе с тем, как показывает практика, в ряде регионов принимаемые усилия по ликвидации уже начавшихся пожаров остаются недостаточными.

«Уважаемый Бакытжан Абдирович, вопросы предупреждения и ликвидации природных пожаров рассмотрены на заседании межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В этой связи руководителям регионов необходимо обеспечить его реализацию и взять эту работу», - попросил Касымов.

В свою очередь премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поинтересовался: «В прошлый раз, когда мы рассматривали вопрос по паводкам, говорилось, кто будет финансировать - местные органы или из центра. А здесь кто?».

«Здесь министерство сельского хозяйства, а также учреждения лесной охраны. Спасибо за вопрос. Принято было решение, что будет выделено 2 млрд тенге (на закуп техники для борьбы с паводками - V), до сих пор мы не можем их получить. То есть степные пожары уже возникают, мы просим эти деньги, к концу года они не будут ещё выделены», - пожаловался глава МВД.

«Вопрос финансирования комитета, когда мы подавали заявку на 2 млрд, необходимо хорошо рассмотреть при следующем уточнении бюджета», - в свою очередь уточнил глава министерства сельского хозяйства Умирзак Шукеев.

Подводя итоги работы, Сагинтаев попросил обратить особое внимание на материально-техническое оснащение, необходимое для борьбы с пожарами и провести соответствующий анализ.

«Министерству внутренних дел совместно с заинтересованными госорганами и местными исполнительными органами необходимо обратить внимание на противопожарную безопасность детских оздоровительных лагерей, санаториев, зон отдыха. Также МВД необходимо обеспечить качественную реализацию межведомственного плана мероприятий по предупреждению и ликвидации лесостепных пожаров. Умирзак Естаевич, контроль за вами», - поручил Сагинтаев.