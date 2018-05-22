Более 102 тыс. выпускников будут сдавать ЕНТ в 2018 году

Более 102 тыс. выпускников изъявили желание пройти Единое национальной тестирование в 2018 году, и это около 70% от общего количества учащихся, заявил в ходе заседания правительства министр образования и науки Ерлан Сагадиев. По его информации, ЕНТ пройдет с 20 июня по 1 июля, а выпускные экзамены в школах будут проводиться с 29 мая по 9 июня.

«ЕНТ будет проводиться с 20 июня по 1 июля в 167 пунктах проведения ЕНТ. Всего 120 тестовых заданий. Максимальный балл – 140, проходной балл – 50. Для поступления в национальные вузы необходимо набрать 65 баллов», - рассказал министр.

На сегодняшний день, по его словам, сформирована база тестовых заданий по всем предметам, в этом году она обновлена на 50%. Тестовые задания ориентированы на функциональную грамотность, то есть на определение способности к дальнейшему обучению, уровня логического мышления, базовых компетенций и понимания.

«Количество выпускников, изъявивших желание сдавать ЕНТ, составляет 102 442, или 70% от общего количества выпускников. В том числе 75% - на казахском языке, и 25% - на русском языке. По сравнению с прошлым годом количество выпускников, подавших заявление на участие в ЕНТ, увеличилось на 10 тыс», - проинформировал глава Минобразования.

Он также отметил, что в 2018 году выпускникам впервые предоставляется возможность сдачи ЕНТ на английском языке, а по итогам тестирования министерство не будет проводить рейтинг школ. Кроме того, Сагадиев обратил внимание акимов, чтобы на местах «не принимали меры наказания по результатам ЕНТ».

Что касается новшеств, то здесь, как сообщил министр, в случае отсутствия на ЕНТ по уважительным причинам, выпускнику будет предоставлена возможность сдачи тестирования в следующем потоке либо при проведении комплексного тестирования. Также для детей с особыми потребностями будут предоставлены индивидуальные помощники и сурдопереводчики. С этого года при присуждении образовательных грантов обладатели знака «Алтын белгi» будут иметь преимущественное право «только в случае равенства баллов».

Вместе с тем, глава Минобразования обратил внимание на проблемные вопросы, требующие решения. В частности, необходимо закупить и оснастить пункты проведения ЕНТ техническими средствами, в числе которых «подавители сигналов мобильной связи стандарта 4G, металлоискатели, камеры для онлайн-трансляций».

«У нас где-то 67% камер на начало февраля было - это последнее исследование, которое мы делали. У нас 167 мест сдачи ЕНТ, в среднем по пять камер на каждое место», - отметил Сагадиев.

Кроме того, он попросил местные исполнительные органы обратить особое внимание на организацию и создание комфортных условий для выпускников и родителей во время тестирования – обеспечить им подвоз, воду и медико-психологическую помощь.