Суд санкционировал арест бизнесмена Еркына Амирханова

«Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование в отношении бывшего Председателя по закупочной деятельности АО «Центрказэнергомонтаж» Амирханова Е.А., который подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 253 Уголовного кодекса (коммерческий подкуп)», - говорится в сообщении пресс-службы КНБ, распространенном в среду.

По информации ведомства, 5 мая бизнесмен был задержан, а 6 мая судом № 2 Есильского района Астаны в отношении него санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» на два месяца.

Еркын Амирханов – один из владельцев Центрально-Азиатской топливно-энергетической компании (ЦАТЭК), которая владеет несколькими тепловыми и электростанциями в разных регионах страны. ЦАТЭК также владеет долей в Эксимбанке.

В 2017 году журнал Forbes Kazakhstan оценивал состояние Амирханова в $135 млн. В 2018 году он не вошел в рейтинг 50 богатейших людей Казахстана по версии издания.