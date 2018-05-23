Ко второму чтению законопроекта депутаты изменили ряд понятий и смягчили запреты
Депутаты смягчили норму об участии несовершеннолетних в религиозных обрядах без родителей
Фото Марии Гордеевой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

В среду в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении одобрил законопроект, согласно которому вводится запрет носить одежду, которая закрывает лицо. При этом, за неделю работы над документом, парламентарии изменили норму о незаконном вовлечении несовершеннолетних в религиозную деятельность.

«Основные поправки, которые были внесены депутатами, направлены на пересмотр размеров штрафных санкций за нарушение требований законодательства в сфере религиозной деятельности. (Также внесены - V) предложения по участию несовершеннолетних в религиозных обрядах, церемониях и собраниях. Данная норма отработана депутатами совместно с представителями религиозных объединений. Обязательное сопровождение родителей было заменено на отсутствие их возражения», - сообщил председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Мухтар Ерман.

Кроме того, по его информации, в ходе работы над законопроектом, депутатами конкретизирован порядок проведения госконтроля за деятельностью религиозных объединений, а за уполномоченным органом закреплены функции по разработке и утверждению порядка поездки граждан для совершения паломничества.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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