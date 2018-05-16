Законопроект о запрете на ношение одежды, закрывающей лицо, в первом чтении одобрил мажилис

В Казахстане официально запретят носить одежду, из-за которой невозможно распознать лицо человека. Соответствующий законопроект в первом чтении в среду одобрил мажилис на пленарном заседании. Кроме того, поправки направлены на защиту несовершеннолетних от незаконного вовлечения в религиозную деятельность, а также вводят запрет на заключение браков вне культовых зданий.

Нормы законопроекта разработчики условно разделили на три блока. В первый блок входят поправки, призванные не допускать использования религии в деструктивных целях. В частности, вводятся новые понятия: «деструктивное религиозное течение» и «религиозный радикализм».

«Введение этих понятий, а также запрета на распространение идеологии деструктивных религиозных течений, их атрибутов и внешних признаков даст возможность противодействовать проникновению в общество чуждым нашей стране идеологиям», - пояснил в ходе заседания министр по делам религии и гражданского общества Дархан Калетаев.

Также проектом предусмотрен запрет на использование и публичную демонстрацию атрибутов и внешних признаков деструктивных религиозных течений – это необходимо для безопасности граждан, пояснили разработчики.

Одними из ключевых поправок является повышение защиты несовершеннолетних от незаконного вовлечения в религиозную деятельность.

«Предлагается нормативно закрепить, чтобы детей и подростков не привлекали к обрядам и церемониям без согласия их родителей или законных представителей», - подчеркнул Калетаев.

Также будут упорядочены процессы получения религиозного образования за рубежом. Так, в проект включены нормы, которые допускают получение духовного образования за рубежом только для тех граждан, кто уже получил высшее духовное образование в стране. Исключение будут составлять только те случаи, когда обучение проводится по международному договору, или же если религиозное объединение не имеет организаций образования в Казахстане.

Другая поправка – недопущение совершения религиозных обрядов и церемоний по заключению или прекращению брака (супружества) вне культовых зданий.

«В случае, когда одно из лиц, желающих вступить в брак (супружество) по религиозным обрядам и церемониям, не может явиться в культовое здание (сооружение), заключение брака (супружества) по религиозным обрядам и церемониям производится на дому, в медицинской или иной организации в присутствии лиц, вступающих в брак (супружество), представителями зарегистрированных религиозных объединений», - уточнил Калетаев.

Еще один блок поправок содержит положения по конкретизации прав и обязанностей субъектов религиозной деятельности. Здесь предлагается ввести три ограничения и регламентировать поведение государственных служащих. Правда, отметил министр, все это уже предусмотрено в кодексе этики государственных служащих, а именно - не использовать свое служебное положение в интересах религиозных объединений; не принуждать подчиненных к религиозной деятельности и не выступать инициатором или членом религиозного объединения.

«Предлагаемые нормы не задевают базовых прав данной категории граждан в области религии, то есть, например, совершение или участие в религиозных мероприятиях и ритуалах в нерабочее время», - заверил Калетаев.

Вместе с тем одной из частей нормы ограничительного характера разработчик предлагает охватить и работников организаций, финансируемых из госбюджета и средств бюджета Национального банка.

Для осуществления проверки и контроля на соответствие законодательству деятельности религиозных объединений, документом предлагается наделить министерство и местные исполнительные органы соответствующей компетенцией и определить порядок осуществления проверки. Также вводятся функции местных исполнительных органов по мониторингу религиозной ситуации. Как пояснил глава Минрегилий, на сегодняшний день управления по делам религий акиматов областей и городов Астаны и Алматы имеют право изучать религиозную ситуацию, а также деятельность религиозных объединений, миссионеров, духовных организаций образования, действующих в регионе. Однако на районном уровне такое полномочие отсутствует, тогда как, именно районные акиматы занимаются вопросами в сфере религии, в том числе, проводят анализ религиозной ситуации в регионе, составляют протокола об административных правонарушениях.

«В связи с этим, предлагается закрепить данную компетенцию за акиматами районов на законодательном уровне», - добавил Калетаев.

Согласно законопроекту, комитет уголовно-исполнительной системы наделяется компетенцией по утверждению правил по организации работы, связанной с реабилитацией осужденных.Вместе с тем, предлагается расширить функции МВД по профилактике преступлений, связанные с религиозной деятельностью.

Третий блок включает поправки, призванные сделать проще и понятнее работу религиозных объединений. В частности, предусмотрено упрощение требований для регистрации региональных религиозных объединений, а в кодекс об административных правонарушениях, в статью 490 об ответственности в сфере религиозной деятельности вносится поправка, что на первый раз выносится «предупреждение».