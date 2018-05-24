Казахстану нужна отдельная жилищная программа для сельских жителей

Жилищные программы, действующие в Казахстане, в числе которых «Нурлы Жер» и разрабатываемая «7-20-25» не подходят для сельских жителей, заявил в четверг в ходе круглого стола в мажилисе вице-министр по инвестициям и развитию Каирбек Ускенбаев. По его словам, для этой категории граждан необходима своя отдельная программа, разработкой которой в ведомстве уже занимаются, и в ближайшее время планируют презентовать в правительстве.

«По селу у меня особая позиция. По селу мы должны разработать новую программу. Концептуально я ни с кем из правительства на обсуждение еще не выносил. Но лично у меня сложилось более-менее внятных два механизма. Сейчас мы их будем уже завершать и отправлять на согласование. Потому что те программы, которые мы сейчас используем в рамках «Нурлы Жер», «7-20-25», они для села не подходят однозначно», - заявил Ускенбаев.

Вице-министр также отметил озвученные ранее предложения депутатов о том, что отдельная жилищная программа нужна, в том числе для врачей, учителей и других категорий граждан.

«Программа «Нурлы Жер» на моей памяти – одна из самых эффективных, - заверил он, отметив, что давно работает на госслужбе.

В то же время он признался, что здесь имеется и много проблем.

«Для того, чтобы решить одномоментно все проблемы наших граждан, не триллионы понадобятся, десятки триллионов тенге. Но программные продукты, в том числе, для всех жителей страны вырабатываются. Каждый день мы придумываем новые меры стимулирования. Сейчас давайте начнем программу «7-20-25», она как лакмусовая бумажка покажет, где у нас есть недоработки, где 20% люди не могут собрать или какие-то другие параметры не соответствуют. Естественно, в нее потом будут вноситься предложения по изменению или по дальнейшему привлечению, или стимулированию, или субсидированию проблемных вопросов. Но давайте начнем с июля месяца, а через год посмотрим», - заключил Ускенбаев.