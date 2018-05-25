Прикаспийские страны согласовали проект итогового документа о статусе Каспия

Прикаспийские страны согласовали проект итогового политического документа по статусу Каспия для предстоящего саммита в Астане. В рамках него делегации Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана утвердили вопросы сотрудничества в сферах транспорта, экономики и безопасности, сообщает агентство Sputnik Казахстан .

В Астане 21-24 мая прошло 51-е заседание специальной рабочей группы по разработке конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств. Заседание было посвящено подготовке Пятого каспийского саммита, который Казахстан планирует провести у себя в этом году. Ранее замминистра иностранных дел России Григорий Карасин сообщал, что очередной саммит глав прикаспийских стран запланирован на август нынешнего года.

«На заседании стороны согласовали предварительную повестку дня и проект итогового политического документа предстоящей встречи на высшем уровне, а также обсудили ход работы по согласованию проектов пятисторонних отраслевых документов и их подготовке к подписанию в рамках Пятого каспийского саммита наряду с Конвенцией правового статуса Каспийского моря», — сообщили в МИД Азербайджана.

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве страны, по итогам переговоров удалось согласовать следующие документы: соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта, торговли, экономики и безопасности, а также протоколы о сотрудничестве в части борьбы с терроризмом, с организованной преступностью и о взаимодействии пограничных ведомств.

«Стороны приветствовали предложение о проведении в июле в Москве внеочередной сессии конференции сторон Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря и планируемое в ее рамках принятие и подписание протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к упомянутой конвенции. Следующее заседание Специальной рабочей группы состоится в Казахстане. Сроки его проведения будут согласованы по дипломатическим каналам», — добавили в МИД.

Вопрос правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении —потребовало разграничения Каспия между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем. Их разграничение регулируется разными положениями международного права.