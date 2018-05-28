Решение суда главный редактор издания назвал ожидаемым
Интернет-портал Ratel.kz намерен обжаловать решение о приостановлении его работы
Фото Дмитрия Мазоренко

Интернет-портал Ratel.kz намерен обжаловать решение суда, который запретил на один год его работу и отменил регистрацию издания.

«Конечно, мы будем обжаловать это решение. Но для начала нужно понять, в чём частичное удовлетворение - что нам по этому решению можно и нельзя, что произошло. Потому что я, честно говоря, не очень хорошо понял решение. Есть вопросы по Balborsyk.kz, Wildratel.com и Itau.kz - по ним не понятно, они в резолютивной части не упоминались. Я вообще не понимаю это решение, оно какое-то «и не вашим, и не нашим», - заявил главный редактор издания Марат Асипов журналистам после того, как суд в понедельник огласил решение по иску прокуратуры о запрете работы Ratel.kz.

«Я думаю, проблема в том, что нормальную журналистику в стране хотят запретить. То есть, нормальная журналистика, которая ни за правых, ни за левых - объективно освещает происходящее, занимается расследованиями, даёт какие-то взвешенные и глубокие материалы, вот это, видимо, стране не нужно, прокурорам точно не нужно. Поэтому такое решение и было принято», - уверен Асипов.

Он назвал решение суда ожидаемым. «Речь идёт о том, чтобы прекратить журналистику в Казахстане. Чтобы она свелась к освещению того, кто женился, кто с кем спит, как с полицейскими подрались на дороге, как совершались преступления, драки, убийства - это нормальная журналистика, всё остальное – нет», - заявил он.

Интернет-портал Ratel.kz был заблокировал 31 марта. Прокуратура перед этим обратилась в суд с требованием прекратить работу портала. Основанием для запрета стало использование доменного имени www.ratel.kz, закрепленного не за редакцией, а за другим собственником. Доменом владел один из создателей портала, журналист Геннадий Бендицкий, который ушел из жизни в декабре. Позднее доменное имя было перерегистрирован на сына Геннадия Бендицкого, однако прокуратура усмотрела нарушения в использовании домена.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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