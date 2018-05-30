Суд в Бельгии снял предварительный арест с активов Нацфонда

Суд первой инстанции в Брюсселе снял предварительный арест с активов Национального фонда на сумму около $21,5 млрд. и постановил, что снять арест с оставшихся средств в размере $530 млн. возможно в английских судах, сообщает пресс-служба министерства юстиции.

Бельгийский суд постановил, что временный арест должен ограничиться только суммой требований и издержек Стати, а именно $530 млн., что приводит к снятию ареста с активов, принадлежащих Национальному банку Казахстана на сумму почти $21,5 млрд.

«Кроме того, бельгийский суд постановил, что именно английские суды должны решить вопрос о наличии основания для замораживания. Республика Казахстан и Национальный банк Казахстана предпримут соответствующие действия в Англии для снятия ареста с оставшейся части замороженных средств», - уточнили в министерстве юстиции.

«Стратегия Стати, направленная на увеличение средств для заморозки и охвата при этом третьих лиц, дала трещину. Стратегия Стати была изначально нацелена на оказание давления на страну», - заявил в этой связи министр юстиции Марат Бекетаев.

В ведомстве напомнили, что неделю назад Стати потерпели поражение в Англии: им не удалось прекратить судебное разбирательство, в котором будут рассмотрены доказательства мошенничества. Лондонский суд постановил, что судебное разбирательство должно продолжиться в октябре и присудил Казахстану значительные судебные издержки.

Молдавские бизнесмены Анатол и Габриэль Стати инициировали судебные иски против Казахстана в 2010 году. Стати потребовали $4 млрд. от Казахстана через арбитраж в Швеции, но им было присуждено $500 млн. Позже Казахстан получил доказательства того, что претензии Стати основывались на крупном мошенничестве. Высокий суд Англии рассмотрел представленные доказательства, заключив в июне 2017 года, что имеется достаточное количество первоначальных доказательств того, что арбитражное решение было получено путем мошенничества. После этого Стати начали кампанию по принудительному исполнению в семи странах, получив предварительные аресты активов, принадлежащих Национальному банку Казахстана и Национальному фонду, на сумму более $22 млрд., что намного превышает их претензии.