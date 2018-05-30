Ранее в отношении Сапара Исакова возбудили уголовное дело по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека
Бывшего премьер-министра Кыргызстана обвиняют в коррупции
ФОТО GOV.KG

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана предъявил бывшему премьер-министру страны Сапару Исакову обвинение в коррупции, в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде, сообщило ведомство во вторник вечером.

Ранее в отношении Исакова было возбуждено уголовное дело по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

«Установлено, что он в 2013 году, будучи заведующим отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя Аппарата Президента КР, при реализации проекта «Модернизация ТЭЦ города Бишкек», используя своё политическое положение, путем совершения организованных, заранее запланированных действий вместе с группой лиц, пролоббировал интересы иностранной компании при конкурсном отборе подрядчика, в результате чего интересам государства и общества был причинен ущерб в особо крупном размере», - говорится в распространенном сообщении.

По указанным фактам ведется следствие.

Исаков с августа 2017 года по апрель 2018 года руководил кабинетом министров Кыргызстана. Ушел с поста в результате выражения вотума недоверия правительству .

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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