Бывшего премьер-министра Кыргызстана обвиняют в коррупции

Государственный комитет национальной безопасности
Кыргызстана предъявил бывшему премьер-министру страны Сапару Исакову обвинение
в коррупции, в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде, сообщило
ведомство во вторник вечером.
Ранее в отношении Исакова было возбуждено уголовное дело по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.
«Установлено, что он в 2013 году, будучи заведующим отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя Аппарата Президента КР, при реализации проекта «Модернизация ТЭЦ города Бишкек», используя своё политическое положение, путем совершения организованных, заранее запланированных действий вместе с группой лиц, пролоббировал интересы иностранной компании при конкурсном отборе подрядчика, в результате чего интересам государства и общества был причинен ущерб в особо крупном размере», - говорится в распространенном сообщении.
По указанным фактам ведется следствие.
Исаков с августа 2017 года по апрель 2018 года руководил кабинетом министров Кыргызстана. Ушел с поста в результате выражения вотума недоверия правительству .
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