За апрель объём торгов по паре тенге-доллар вырос на 41,7%

В апреле общий объем операций по валютной паре тенге-доллар составил $17 млрд, увеличившись за месяц на 41,7%. При этом объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже достиг $4,4 млрд, показав рост за месяц на 84,9%, сообщает пресс-служба Национального банка.

По данным регулятора, объем операций на внебиржевом валютном рынке составил в апреле $12,6 млрд, увеличившись на 31,1%. Возросшие объемы торгов валютной парой тенге-доллар стали реакцией на волатильность российских рынков, поясняют в Нацбанке.

«В апреле 2018 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 319,24-330,88 тенге за доллар США. На конец апреля 2018 года биржевой курс тенге к доллару США составил 327,25 тенге за доллар США, ослабнув за месяц на 2,8% (с начала года укрепление на 1,5%)», - также говорится в распространенном сообщении.

В Нацбанке отметили, что в апреле 2018 года население купило наличную иностранную валюту на сумму эквивалентную 146,1 млрд тенге на нетто-основе. Основной объем расходов был направлен на покупку российских рублей – 52,9% или 77,3 млрд тенге, долларов США – 30,5% или 44,6 млрд тенге, евро – около 15,8% или 23,1 млрд тенге.

По сравнению с предыдущим месяцем расходы на покупку евро увеличились на 24,6%, долларов США - на 23,4%, российских рублей - на 13,5%.