Казахстану нужен закон «Об уполномоченном по правам ребенка» - Балиева

Уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева считает, что в Казахстане необходимо разработать отдельный закон в данной сфере. В четверг в мажилисе она подвела итоги своей работы за прошедший год и отметила, что не знает, сколько еще будет занимать этот пост.

«Не знаю сколько мне глава государства доверит быть уполномоченным по правам ребенка, но, я надеюсь, последующие, кто придет на эту должность, будут иметь организованный институт. Я работаю на общественных началах, я хочу поблагодарить волонтеров и НПО, одна бы я не справилась», - сказала Балиева.

По ее словам, зарубежные партнеры дают высокую оценку защите прав детей в Казахстане и одобрительно отзываются о развитии этого института. Омбудсмен напомнила, что сегодня статус уполномоченного по правам ребенка определен в законе «О правах ребенка в Республике Казахстан». А, в соответствии с парижскими принципами, национальное правозащитное учреждение наделяется как можно более широкими полномочиями, которые четко излагаются в конституционном и законодательном акте, определяющем его состав и круг его ведения.

«В связи с этим логичным и последовательным шагом может стать вопрос о разработке специального самостоятельного закона об уполномоченном по правам ребенка в Казахстане, где конкретно будут описаны его полномочия. Такая практика в мировой системе более распространена и признается более высоким стандартом при учреждении независимого правозащитного учреждения», - подчеркнула Балиева.

Также она считает, что необходимо решить вопрос полноценного бюджетирования института уполномоченного по правам ребенка.

«Парижские принципы требуют, чтобы национальное учреждение располагало инфраструктурой, обеспечивающей бесперебойное осуществление его деятельности. В частности, достаточным финансированием. Цель такого финансирования заключается в том, чтобы предоставить нацучреждению возможность иметь свой персонал, свои помещения, с тем чтобы оно могло (быть) независимо от правительства», - пояснила Балиева, подчеркнув, что этот институт должен быть «независимым и финансово обеспеченным».

Депутат мажилиса Загипа Балиева была назначена уполномоченным по правам ребенка распоряжением президента в марте 2016 года.