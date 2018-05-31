Cмертность детей в Казахстане не от болезней остается высокой – Балиева

Несмотря на общее снижение детской смертности, гибель детей в результате суицидов, убийств, ДТП и других внешних факторов остается достаточно высокой, заявила в четверг в ходе отчета по итогам деятельности за 2017 год в мажилисе уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева.

«В Казахстане за последние 10 лет статистика смертности среди детей имеет общею тенденцию к снижению. Однако ситуация остается тревожной», - заявила омбудсман.

По ее словам, если в 2008 году умерло 10 129 детей, то в 2017 году эта цифра составила 5 355 - почти вдвое меньше. Однако анализ показывает, что снижение произошло «в результате уменьшения количества умерших от болезней». Количество детей, погибших от внешних причин: в результате ДТП, утоплений, пожаров, суицидов и убийств «по-прежнему остается очень высоким».

«В ДТП ежегодно погибает свыше 200-300 детей, за последние пять лет в водоемах утонули 1059 малышей, в результате пожаров погибло 227 детей, ежегодно совершаются убийства детей. В 2017 году было в Казахстане убито 26 детей. Ежегодно мы теряем детей в результате суицида. Идет тенденция к снижению. Если в 2013 году было 200 детей, совершивших самоубийство, но в 2017 из 136. Да, цифры идут на снижение, но было бы безнравственно говорить об этом в восхитительной форме. 136 жизней - это жизни наших детей», - подчеркнула уполномоченный по правам ребенка, задавшись вопросами: «Что мы делаем неправильно? Почему государственные меры не приносят должного удовлетворения? Почему происходит детская смертность в спокойном мире без войн, без рвущихся снарядов?».