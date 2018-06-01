Мир за ночь. 31 мая - 1 июня 2018 года

США ввели таможенные пошлины на импорт продукции из стали и алюминия из Евросоюза, Канады и Мексики. Пошлины начинают действовать 1 июня, объявил накануне вечером министр торговли США Уилбур Росс, пишут Ведомости.

Пошлины составят 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия. «Мы приветствуем переговоры с Канадой и Мексикой с одной стороны и Еврокомиссией – с другой, поскольку существуют иные проблемы, которые следует разрешить», – цитирует агентство Reuters слова министра. О чем именно идет речь, он не уточнил.

23 марта США ввели пошлины на стальную и алюминиевую продукцию для всех ее поставщиков на американский рынок, но позже Южная Корея, Аргентина, Австралия, Бразилия, Евросоюз, Канада и Мексика получили отсрочку до 1 июня. «[Президент Трамп] решил не продлевать исключение для Канады, Мексики и Европейского союза. Следовательно, в их отношении будут действовать пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий начиная с сегодняшней полуночи», - сказал Уилбур Росс.

Европейский союз и Мексика немедленно после заявления США сообщили о том, что введут в действие аналогичные меры в отношении американских товаров. Минфин Канады опубликовал списки американских товаров, на которые с 1 июля будут повышены пошлины. На соответствующие меры канадские власти пошли после решения США увеличить тарифы на импорт стали и алюминия, сообщает Коммерсант.

Минфин Канады представил два перечня — пошлины на товары в первом списке вырастут на 25%, а на продукцию из второго — на 10%. В первый перечень вошла металлопродукция, в том числе различные трубы и провода. Во второй списоке включили продукты питания и напитки — в частности, йогурты, кофе, кленовый сироп, лакричные конфеты, пицца, клубничный джем, апельсиновый сок, кетчуп, виски, а также лаки для волос, моющие средства, туалетная бумага, фольга, игральные карты, спальные мешки.

Ожидается, что вводимые тарифы затронут импорт товаров на сумму $16,6 млрд. «Контрмеры будут действовать до тех пор, пока Соединенные Штаты не отменят свои торговые ограничения в отношении Канады»,— отметили в министерстве. Ведомство уточнило, что до 15 июня все заинтересованные организации могут представить свои доводы по той или иной продукции, попавшей в списки.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отказался уходить в отставку, которой потребовали протестующие в Тбилиси. Об этом говорится в сообщении на сайте грузинского правительства, передает телеканал Дождь.

«Как только я буду убежден, что моя отставка послужит стране на пользу — пусть даже небольшую — и разрядит ситуацию, я не буду сомневаться ни секунды. Но сейчас — не та ситуация и не то время. Для меня важно как можно скорее ответить на вопросы, которые задало наше общество, и сохранить стабильность в стране», — заявил Квирикашвили.

Он отметил, что полиция страны проведет повторное расследование убийства двух подростков, которое привело к акциям протеста. Премьер-министр пообещал «контролировать весь процесс» и информировать близких убитого о ходе расследования.

Акции протеста в Грузии вызваны приговором по делу об убийстве школьников Давида Саралидзе и Левана Дадунашвили в декабре 2017 года. Тбилисский суд признал двоих человеек виновными в убийстве Дадунашвили, но не установил их вину в деле Саралидзе, признав мужчин виновными лишь в попытке совершения убийства.

Отец Саралидзе заявил, что убийц сына защищает прокуратура, и призвал устроить акцию протеста у здания ведомства. На его призыв откликнулись несколько тысяч человек. В отставку на фоне протестов ушел главный прокурор страны Ираклий Шотадзе.

Назначенный президентом Италии Серджо Маттареллой для формирования нового правительства премьер-министр Карло Коттарелли объявил об отставке, передают Ведомости.

По его словам, лучше «быть политическим деятелем, чем техником, так меньше неопределенности». Коттарелли сообщил, что вернул президенту мандат, которым его наделили. «Для меня было большой честью служить стране, даже всего несколько дней», - сказал он.

По мнению Коттарелли, в формировании технического правительства больше нет необходимости. «Политическое правительство будет лучшим решением для страны», - пояснил он.

Предыдущий исполняющий обязанности премьера Италии Джузеппе Конте ранее ушел в отставку, так как не смог сформировать правительство.

Представители ООН и Мьянмы определили условия сотрудничества по вопросу репатриации беженцев-рохинджа, сообщает ТАСС. Стороны согласовали текст меморандума о взаимопонимании, целью которого является создание возможностей для безопасного и добровольного возвращения представителей рохинджа на родину. Подписание меморандума, в котором участвуют правительство Мьянмы, Программа развития ООН (ПРООН) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), запланировано на следующую неделю, точная дата пока не известна.

Как уточнили в УВКБ, меморандум призван стать «первым шагом для поддержки усилий правительства по изменению ситуации». Он также нацелен на поддержку хозяйственного восстановления и развития штата Ракхайн в интересах всех проживающих там беженцев. Кроме того, документ должен создать условия для того, чтобы УВКБ и ПРООН получили доступ в Ракхайн.

Всего из Мьянмы в Бангладеш бежали 700 тыс. рохинджа, их репатриация может занять несколько лет. Однако большинство представителей мусульманской народности опасаются возвращаться на родину после вооруженных столкновений в августе 2017 года, где за одну неделю были убиты не менее 400 человек.