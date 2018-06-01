Создавать стройотряды из студентов для строительства общежитий предложил президент

Нурсултан Назарбаев считает, что в Казахстане нужно создать студенческие строительные отряды, которые летом будут работать на стройках общежитий. Как подчеркнул глава государства в пятницу в ходе расширенного заседания политического совета партии «Нур Отан», это позволит молодым людям проконтролировать качество вводимых объектов.

«Если летом организуем студенческие строительные отряды, пусть они сами работают там (на стройках общежитий - V). Я думаю, им приятно будет. Особенно, если они сами будут там жить. Будут и за качеством, и за скоростью смотреть», - считает Назарбаев.

Президент рассказал, как ходил по Астане, увидел условия, в которых живут столичные студенты, поэтому у него родилась подобная инициатива.

«Я ходил по городу и видел, как студенты Астаны на базаре в лачугах у старушек живут, чтобы попросту переночевать. Ни заниматься, ни помыться – ничего там нет. О каком образовании можно вести речь? Это, наверное, не только здесь, так везде. Есть, например, студенты, которые живут в столице с родителями и ходят в университет, а есть, которые приезжают со стороны. Поэтому я считаю, что это великое благо для нашей молодёжи - получение нормальных условий своего образования», - заявил глава государства.