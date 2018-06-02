Население Шымкента достигло миллиона человек - акимат

Население Шымкента - административного центра Южно-Казахстанской области - достигло миллиона человек, говорится в совместном обращении к жителям города акимов ЮКО и Шымкента, распространенном в субботу.

"Город Шымкент стал третьим мегаполисом в Казахстане. Поздравляем вас с этим знаменательным событием", - отмечается в обращении.

"Город-миллионник - это всегда новые идеи, проекты, перспективы, большие инвестиции, что придает новый импульс развитию города. Шымкент шел к этому на протяжении веков", - написали аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев и аким Шымкента Нурлан Сауранбаев.

"Мы верим, что вместе мы сможем сделать Шымкент городом, которым видит наш президент – умным, зеленым и безопасным. Городом, в котором новые идеи легко комбинируются с традициями, где уважают историю, но в то же время стремятся к высоким технологиям", - подчеркивается в обращении.

По данным комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана, на 1 апреля 2018 года население Шымкента превышало 961 тыс. человек.

Шымкент - один из древнейших городов Казахстана, он основан в XII веке. Существуют гипотезы и о более раннем периоде возникновения поселения на месте современного Шымкента. Численность населения города кардинально изменилась в 2015 году, когда к Шымкенту были присоединены новые территории с населением более 100 тыс. человек.

Шымкент стал третьим городом-миллионником в Казахстане. В 1982 году этого показателя достигла прежняя столица Казахстана - город Алматы (в настоящее время ее население превышает 1,82 млн. человек), в 2017 году - нынешняя столица страны Астана (в настоящее время ее население составляет 1,04 млн. человек).