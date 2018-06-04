​В Миннацэкономики осознают плюсы и минусы возможной покупки Kcell Казахтелекомом

Министерство национальной экономики признаёт возможность концентрации рынка мобильной связи после приобретения Kcell Казахтелекомом. У этого решения есть как минусы, так и плюсы, сообщает Казинформ со ссылкой на заявление вице-министра национальной экономики Серика Жумангарина.

«Ходатайство об экономической концентрации находится в антимонопольном органе на рассмотрении достаточно долго. Почему долго? Потому что один раз оно было возвращено. Поскольку не были представлены необходимые для анализа документы. Сейчас они представлены, ходатайство возобновлено. Действительно происходит экономическая концентрация», - заявил Жумангарин на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, в случае согласия антимонопольного органа Казахтелеком консолидирует порядка 67% рынка сотовой связи. Вице-министр подчеркнул, что у этого решения есть и отрицательные, и положительные моменты.

«Отрицательные моменты - возможность повышения цен, создание каких-то технических административных барьеров третьему участнику рынка, компаниям, которые занимаются интерконнектом и так далее. Положительные - в мире, в экономической теории существуют различные подходы. Немецкие экономисты говорят, что у монополии есть техническое преимущество по внедрению стандартов 4G, 5G и так далее», - пояснил он.

Жумангарин подчеркнул, что участники рынка ожидают ухудшения условий предоставления услуг потребителям. Поэтому антимонопольный орган «достаточно скрупулёзно и дотошно анализирует все нюансы»: «Мы считаем плюсы и минусы этой экономической концентрации. Поэтому вопрос очень непростой, мы советуемся и с прочими игроками рынка. Несколько совещаний я лично проводил, на который был и Beeline приглашён. Выслушивали их требования. Они касаются большого спектра вопросов. Волокиты здесь никакой нет. Нам необходимо принять взвешенное, четкое решение, чтобы в первую очередь, не пострадало население нашей страны».

Компания Kcell была зарегистрирована под названием ТОО «GSM Казахстан» в 1998 году. Крупным акционером компании стал Fintur Holdings B.V, при этом 49% принадлежало Казахтелекому. В конце 2011 года Казахтелеком продал свою часть бизнеса Fintur Holdings B. V.

В конце сентября 2015 года скандинавская компания TeliaSonera заявила о своем намерении продать активы в Евразийском регионе и окончательно прекратить работу на этом рынке. В ближайшем будущем она хотела бы сосредоточиться на развитии бизнеса в Швеции и Европе, поскольку евразийское направление, по ожиданиям компании, столкнётся с экономическими трудностями и усилением ценовой конкуренции.

В уставном капитале Kcell TeliaSonera присутствует через две дочерние компании: Sonera, которой принадлежит доля в 24%, и Fintur Holdings B.V, которой принадлежит 51% акций компании. Контрольный пакет Fintur Holdings BV принадлежит Telia Company (74%), которая была создана после слияния шведской Telia и финской Sonera. Остальные 26% принадлежат турецкому оператору Turkcell.

В начале 2018 года в СМИ появилась информация, что наиболее вероятным покупателем Kcell станет национальный оператор Казахтелеком. В тендере на приобретение Kcell участвовало несколько кандидатов – за выкуп акций компании они предлагали от $800 млн. до $1,2 млрд. К этому периоду капитализация компании составляла порядка $2,4 млрд. Участники рынка оценили сделку в 300 млрд тенге, однако член правления Казахтелекома Каспарс Кукелис подчеркнул, что более реально говорить о её размере в 200 млрд тенге.

По окончанию тендера антимонопольный комитет Казахстана начал рассмотрение заявки Казахтелекома. Ранее министр национальной экономики Тимур Сулейменов сообщал, что процедурный срок по принятию решения установлен – 8 апреля 2018 года. После этого министр заявлял о продлении рассмотрения на несколько недель.